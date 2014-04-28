欧盟达成扩大制裁俄罗斯初步协议 涉及另外15人--外交人士

印尼穆斯林候选人在雅加达特区省长选举中胜出--民调机构
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透布鲁塞尔4月28日 -外交人士表示，欧盟各国政府周一达成初步协议对另外15人实施制裁，作为对俄罗斯扩大制裁的组成部分。对这些人的制裁措施包括资产冻结和禁发签证。
欧盟外交人士称，欧盟方面批准制裁的程序需要1500GMT才能完成，不过外界认为这个过程只是走走形式。此次受制裁人士的名单会在周二的欧盟官方日报中公布。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)