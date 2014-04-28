版本:
中国
时事要闻 | 2014年 4月 29日 星期二 07:18 BJT

欧盟达成扩大制裁俄罗斯初步协议 涉及另外15人--外交人士

路透布鲁塞尔4月28日 -外交人士表示，欧盟各国政府周一达成初步协议对另外15人实施制裁，作为对俄罗斯扩大制裁的组成部分。对这些人的制裁措施包括资产冻结和禁发签证。

欧盟外交人士称，欧盟方面批准制裁的程序需要1500GMT才能完成，不过外界认为这个过程只是走走形式。此次受制裁人士的名单会在周二的欧盟官方日报中公布。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐