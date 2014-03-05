欧盟周四可能对制裁俄罗斯进行表决--法国外长

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透巴黎3月5日 -法国外交部长法比约斯周三表示，欧盟领导人周四将就乌克兰危机举行会议，届时如果情况仍没有“缓解”，可能对俄罗斯实施制裁。
法比约斯对法国BFM电视台称，制裁范围可能包括签证限制、及针对个人资产和与俄罗斯之间的经济合作磋商等采取举措。
“让我们开始启动对话的途径，但明天还有欧盟峰会，如果局势没有降级,可能会针对制裁进行表决。我希望俄罗斯今天告诉我们，与联络小组有进行对话的可能性，”(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。