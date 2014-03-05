欧盟周四可能对制裁俄罗斯进行表决--法国外长

法比约斯对法国BFM电视台称，制裁范围可能包括签证限制、及针对个人资产和与俄罗斯之间的经济合作磋商等采取举措。

“让我们开始启动对话的途径，但明天还有欧盟峰会，如果局势没有降级,可能会针对制裁进行表决。我希望俄罗斯今天告诉我们，与联络小组有进行对话的可能性，”(完)