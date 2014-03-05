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时事要闻 | 2014年 3月 5日 星期三 17:46 BJT

欧盟周四可能对制裁俄罗斯进行表决--法国外长

路透巴黎3月5日 -法国外交部长法比约斯周三表示，欧盟领导人周四将就乌克兰危机举行会议，届时如果情况仍没有“缓解”，可能对俄罗斯实施制裁。

法比约斯对法国BFM电视台称，制裁范围可能包括签证限制、及针对个人资产和与俄罗斯之间的经济合作磋商等采取举措。

“让我们开始启动对话的途径，但明天还有欧盟峰会，如果局势没有降级,可能会针对制裁进行表决。我希望俄罗斯今天告诉我们，与联络小组有进行对话的可能性，”(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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