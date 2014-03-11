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时事要闻 | 2014年 3月 12日 星期三 07:26 BJT

欧盟将从周一开始制裁俄罗斯--波兰总理

路透华沙3月11日 - 波兰总理Donald Tusk表示，欧盟将从周一开始针对俄罗斯军事干预乌克兰克里米亚地区的行为实施制裁。

“在制裁俄罗斯的问题上，其实已经作出决定...结果将是从周一开始制裁，”Tusk周二在记者会上称。(完)

(编译 徐文焰；审校 李春喜)

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