英国称欧盟将同意对俄罗斯实施制裁

路透伦敦3月17日 -英国首席大臣兼外交及联邦事务大臣夏伟林周一表示，在克里米亚公投赞成入俄之后，欧盟各国外长将同意对俄罗斯个人实施资产冻结和旅行禁令。

夏伟林在访谈中对英国广播公司(BBC)称，“我相信，我们今天将在欧盟外长会议上达成协议，对俄罗斯个人进行一些制裁、实施旅行禁令和资产冻结措施。”

他称，“我们将在此次会议后列出有关人员的名单。会议将审查名单，有可能做出修改。”

在问及这一危机是否标志着新冷战开始时，他表示，“我不会将其形容为新冷战，但这当然将取决于未来几天的形势发展。”(完)

(编译 石冠兰 审校 白云)

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