默克尔称若局势恶化 欧盟将对俄实施经济制裁

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透柏林3月20日 -德国总理默克尔周四在议会的讲话中表示，欧盟领导人在周四的峰会上将发出信号，准备将对俄罗斯的制裁升级，其中包括在政治上敏感的经济制裁措施。
“在今天和明天的欧盟峰会上，我们将会明确，如果形势进一步恶化，欧盟准备随时采取第三阶段的(制裁)措施，”默克尔说。
她还表示，只要与俄罗斯方面的外交摊牌继续，八国集团(G8)实际上已经不存在。俄罗斯是G8的轮值主席国，原定今年6月在索契举行G8峰会。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。