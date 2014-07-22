欧盟会晤料加快对俄罗斯实施制裁 但不太可能加深制裁

路透布鲁塞尔7月21日 - 周二欧盟成员国外长将进行会晤，不太可能因上周马航在乌克兰坠机而对俄罗斯进行惩罚，可能只会加快实施已达成协议的个别制裁。

未来欧盟的制裁强度可能取决于荷兰，在马航坠机事件中荷兰籍遇难人数最多。

美国总统奥巴马施压欧洲作出更有力的反应，而欧盟三大国--英国、法国和德国也表示，他们应该准备好加强制裁。

但英国与法国却因后者决定继续向俄罗斯出售军舰而发生矛盾，充分体现了28个成员国达成一致意见的难度。

外交人士称，预计周二在布鲁塞尔的会议上，将就哪些个人可能还有公司可能被冻结资产达成共识，但除此之外估计不会采取更进一步的行动。之前他们只是表示，将在7月底前决定制裁名单。

欧盟领导人下次峰会定在8月30日，不过欧盟成员国可以再召开一次紧急会议。

一些外交人士称，只有政府首脑能决定，是否转而实施范围更广的经济制裁。他们称，在空难中失去193名同胞的荷兰态度如何将是关键。

分析师称，证明空难责任人极其困难，外界认为此次事件是国际社会施压解决乌克兰危机的潜在转折点。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张涛)

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