欧盟会晤料加快对俄罗斯实施制裁 但不太可能加深制裁

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透布鲁塞尔7月21日 - 周二欧盟成员国外长将进行会晤，不太可能因上周马航在乌克兰坠机而对俄罗斯进行惩罚，可能只会加快实施已达成协议的个别制裁。
未来欧盟的制裁强度可能取决于荷兰，在马航坠机事件中荷兰籍遇难人数最多。
美国总统奥巴马施压欧洲作出更有力的反应，而欧盟三大国--英国、法国和德国也表示，他们应该准备好加强制裁。
但英国与法国却因后者决定继续向俄罗斯出售军舰而发生矛盾，充分体现了28个成员国达成一致意见的难度。
外交人士称，预计周二在布鲁塞尔的会议上，将就哪些个人可能还有公司可能被冻结资产达成共识，但除此之外估计不会采取更进一步的行动。之前他们只是表示，将在7月底前决定制裁名单。
欧盟领导人下次峰会定在8月30日，不过欧盟成员国可以再召开一次紧急会议。
一些外交人士称，只有政府首脑能决定，是否转而实施范围更广的经济制裁。他们称，在空难中失去193名同胞的荷兰态度如何将是关键。
分析师称，证明空难责任人极其困难，外界认为此次事件是国际社会施压解决乌克兰危机的潜在转折点。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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