欧盟可能对俄罗斯实施资本和技术制裁 同意扩大制裁名单

路透布鲁塞尔7月22日 - 马航飞机坠毁事件爆发后，欧盟周二威胁俄罗斯称，将就乌克兰问题对俄实施更加严厉的制裁，这些行动可能给俄罗斯经济造成更大范围的损害。不过欧盟把行动推迟了几天。

虽然美国和英国希望法国暂停向俄罗斯交付一艘战舰的计划，但法国宣布将继续推进此计划，从而令欧美结成统一战线的努力遭受打击。

在布鲁塞尔的一次会议上，欧盟各国外长首度提出可能限制俄罗斯进入欧洲资本市场、及获得欧洲国防和能源技术，并要求欧盟执委会本周起草相关提案。

此类制裁措施须获得欧盟全体成员国政府的批准，而且只能在俄罗斯不配合在马航坠毁现场进行的国际调查，并且继续向乌克兰输送武器的情况下实施。

“我很高兴我们达成了一项我个人认为是极具影响力的决定，并且是一致通过此项决定，”荷兰外长Frans Timmermans在会后向记者称。

各国外长同意扩大针对个人和企业实施资产冻结和签证禁令的制裁名单，并考虑对向俄罗斯决策者提供财务支持的个人实施制裁。

欧盟外交官将于周四讨论扩大后的制裁名单。

部分外交官表示，欧盟领导人可能会举行特别峰会，就扩大经济制裁举措范围做出最终决定。一名外交官指出，峰会“很有可能”在下周召开。

欧盟定于8月30日举行下次峰会，但波兰外长Radoslaw Sikorski表示，外长们既可以在会上，也可以通过书信往来做出决定。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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