欧盟对俄实施新制裁 包括企业融资限制和个人财产冻结

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔9月12日 - 欧盟周五宣布就俄罗斯在乌克兰局势中的角色对俄采取新一轮制裁，包括对部分俄国有企业实施融资限制，并冻结俄主要政治人物的资产。
欧盟官方公报中颁布的制裁措施包括：对俄罗斯杜马下议院副议长Igor Lebedev、言论大胆的民族主义政治家Vladimir Zhirinovsky，以及乌克兰东部若干亲俄分离分子领导人实施资产冻结和旅行禁令。
Sergei Chemezov也遭制裁，据称他自在东德任职克格勃(KGB)时起，就与总统普京过从甚密。他担任大型国防和工业集团Rostec董事长。该公司包括武器供应商Rosoboronexport以及一家计划在克里米亚建设能源厂的机构。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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