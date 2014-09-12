欧盟对俄实施新制裁 包括企业融资限制和个人财产冻结

路透布鲁塞尔9月12日 - 欧盟周五宣布就俄罗斯在乌克兰局势中的角色对俄采取新一轮制裁，包括对部分俄国有企业实施融资限制，并冻结俄主要政治人物的资产。

欧盟官方公报中颁布的制裁措施包括：对俄罗斯杜马下议院副议长Igor Lebedev、言论大胆的民族主义政治家Vladimir Zhirinovsky，以及乌克兰东部若干亲俄分离分子领导人实施资产冻结和旅行禁令。

Sergei Chemezov也遭制裁，据称他自在东德任职克格勃(KGB)时起，就与总统普京过从甚密。他担任大型国防和工业集团Rostec董事长。该公司包括武器供应商Rosoboronexport以及一家计划在克里米亚建设能源厂的机构。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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