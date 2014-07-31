《热点透视》欧盟为制裁俄罗斯所承担的冲击会有回报

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon

路透7月31日 - 欧盟领导人需要花时间才能对严厉经济制裁俄罗斯达成一致意见。欧盟办事速度慢，成员国的利益有冲突的地方。不过他们最终还是对一系列惩罚俄罗斯银行业者和油企的措施与美国达成共识。本就疲软的欧盟经济也会受到反作用力，不过假以时日，欧洲会发现这样的痛值得。

俄罗斯国有银行业者被隔在西方国家资本市场大门之外，石油企业也不能获得国外技术，而俄罗斯的油企需要这些技术在诸如北极等环境恶劣的地区进行开采。高层官员和与政府走得紧密的企业领导人出行也受到限制，他们还会担心存在海外资金的安全。

与这些措施的直接影响相比，更为重要的是俄罗斯日益遭到投资和贸易圈的摒弃。例如即便严格意义上并不违法，但一家西方银行若想为俄罗斯国企安排银团贷款，那还真是胆大泼天。

考虑到乌克兰危机之前，俄罗斯经济已经坠向大幅放缓，欧洲会承受多大的苦痛难以评估。国际货币基金组织(IMF)预计今年俄罗斯国内生产总值(GDP)仅为成长0.2%。最新一轮的制裁可能会将俄罗斯牵入衰退。虽然欧盟向俄罗斯的出口是总出口的7%，但是无疑欧盟还是会受到影响的--即便俄罗斯政府不进行反击。

欧盟最终还是承担了这样的痛楚。但是现实情况是，欧盟不会失去什么，反而会赢得很多。制裁的目的是为了迫使普京采取更理性的政策。若目的达到，则俄罗斯和其邻居都会关注经济问题--欧洲也将受益。

若相反普京坚持当前的政策，这无疑发出了俄罗斯会进入一段困顿时光的信号。那么西方警告投资者远离俄罗斯的话也就有先见之明了。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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