欧盟批准制裁框架 俄股下挫且央行被迫抛15亿美元支撑卢布

路透布鲁塞尔/乌克兰3月12日 -欧盟周三就冷战以来首度制裁俄罗斯达成框架协议，对乌克兰危机所作回应力度大于许多人所预期，显示欧盟与美国团结一致力图使俄罗斯为攫取克里米亚付出代价。

路透看到的文件列出的欧盟制裁方案，将对被控破坏乌克兰领土完整的个人及企业实施旅行禁令并冻结资产。制裁名单尚未确定。

德国总理默克尔表示，除非外交努力取得进展，否则将于周一执行这些措施。

俄罗斯股市下挫2.6%，央行被迫动用15亿美元支撑卢布。投资人认为俄罗斯并吞克里米亚的计画，可能会面临意外严重的后果。

欧盟提出的措施与美国此前宣布的举措相似，但其影响将大得多。欧洲是俄罗斯出口石油和天然气的主要买家，而美国只是俄罗斯较小的贸易伙伴。2012年，欧盟与俄罗斯的贸易额达3,350亿欧元，是美国与俄罗斯贸易额的近10倍。

俄罗斯精英群体把欧洲城市当作第二故乡，并将资金存放在欧洲的银行，旅行禁令和资产冻结可能切断他们与这些城市间的联系。

俄罗斯加紧吞并克里米亚，似乎已触动了欧盟领导人。但重大问题须经成员国一致同意的规定，延缓了欧盟的决策速度。

德国总理默克尔最初表示对制裁持保留态度，但俄罗斯拒绝组建“联络小组”使得外交解决克里米亚问题的道路受阻，让她大为失望。

“大约一周前，我们表示如果几天内都不见进展，我们将不得不考虑实施第二阶段的制裁，”默克尔称。“从那时起已过去六天，我们不得不承认，虽然我们将继续努力组建联络小组，但迄今没有任何进展。”(完)

(编译 龚芳/许娜；审校 张涛)

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