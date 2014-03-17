欧盟将对俄罗斯采取制裁措施

路透布鲁塞尔3月16日 -欧盟周一将对俄罗斯官员采取制裁行动，双方在乌克兰危机上的对抗升温。在昨日进行的乌克兰克里米亚地区公投中投票者选择加入俄罗斯，而欧盟谴责此次公投非法。

欧盟外交人员周日工作至深夜，草拟出一份克里米亚和俄罗斯人的名单，这些人因采取了“威胁乌克兰领土完整、主权和独立”的行动将受到旅行限制和资产冻结的制裁。

外交人士称初步名单有120-130人，包括俄罗斯军界和政界要员，可能会缩减至数十人，欧盟外长会议将在周一做出最终决定。

外长会议预计还将取消定于6月在索契举行的欧盟-俄罗斯峰会。

欧盟周日发表的声明称，克里米亚公投非法，其结果不会被承认。

荷兰外长FransTimmermans称，预期周一采取的制裁措施将“相对有限”，但可能会采取进一步的制裁，最早会在本周稍晚举行的欧盟峰会上决定。

德国外长史坦迈尔指责俄罗斯蓄意吞并克里米亚，称莫斯科没有接受解决此次危机的建议。

他对德国ZDF电视表示，“所以（周一）我们不得不澄清对吞并的态度。下一步还会有更多的制裁措施。”

他并称将支持逐步加强制裁，“这样可以随时退出”。

英国外交大臣夏伟林在声明中表示，欧盟周一必须采取措施，“向俄罗斯发出强烈的信号，这种对乌克兰主权和领土完整的挑战将带来经济和政治后果。”

路透看到的一份草案显示，欧盟外长会议周一将对克里米亚的“非法公投”表示谴责。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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