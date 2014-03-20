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货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 07:58 BJT

东欧情势：欧盟对俄罗斯制裁名单扩大12人--欧洲理事会主席范龙佩

路透布鲁塞尔3月21日 - 欧洲理事会主席范龙佩称，欧盟领导人周四同意对俄罗斯制裁名单扩大12人，并警告如果乌克兰形势恶化，可能针对俄罗斯采取进一步的经济措施。

范龙佩在新闻发布会上称，欧盟领导人同意要求欧盟执委会准备评估对俄罗斯采取广泛经济制裁的潜在影响。

他们还表示，如果欧洲安全与合作组织(OSCE)无法推进肩负的任务，欧盟可能会派出观察团前往乌克兰。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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