西方领导人同意将对俄罗斯制裁延长六个月--外交官

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月21日 - 一名欧洲资深外交官告诉路透，西方领导人在上周土耳其G20峰会间隙会面，一致同意将针对俄罗斯的制裁延长六个月直至明年7月。

美国总统奥巴马、德国总理默克尔、英国首相卡梅伦、意大利总理伦齐和代表法国总统奥朗德出席峰会的法国外长法比尤斯，在安塔利亚G20峰会结束前，举行了简短会晤。

西方针对俄罗斯的制裁原计划明年1月到期。西方国家表示，在明斯克和平协议得到全面履行之后，才可能考虑放松对俄罗斯的制裁。

这名外交官表示，西方领导人已经决定，在乌克兰东部举行计划中的选举之前维持对俄罗斯的压力是至关重要的。

“乌克兰的选举是一付重担，”这名要求匿名的外交官称。“只有继续出制裁这张牌，我们才能有机会得到我们想要的结果；金融制裁需要一直维持到这场苦难结束。”（完）