独家：容克致信普京 建议加强欧盟与欧亚经济联盟贸易关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透维尔纽斯11月20日（记者 Andrius Sytas） - 欧盟委员会主席容克本周致信俄罗斯总统普京，建议一旦乌克兰停火得以落实，就加强欧盟与俄罗斯主导的欧亚经济联盟之间的贸易往来。但克里姆林宫对这个提议不以为然。

容克这封信是在土耳其20国集团（G20）峰会后写的，路透看到了这封信。容克在信中强调，他非常重视推动欧盟与俄罗斯之间的良好关系，但称“让我遗憾的是，过去一年这种关系未能向前发展”。

容克表示，已要求欧盟委员会官员研究多个方案选项，旨在加强欧盟与欧亚经济联盟的关系。

但容克指出，关于在何种条件下才能推动双方关系发展，要由欧盟成员国决定，并应与执行有关乌克兰问题的明斯克协议同步。

克里姆林宫对此反应冷淡，周四表态称已收到信，但认为容克的提议不切实际。

普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：“尤其是在当前我们看到基辅根本不愿意遵守协议的情况下，将发展双方关系与执行明斯克协议挂钩，这种提议几乎没什么意义，或者说根本不可能。”

佩斯科夫称欧盟与欧亚经济联盟对话并不是什么新想法，但他也承认，对话对于发展贸易和经济关系至关重要。

立陶宛外长林科维西斯（Linas Linkevicius）表示，这封信令他感到意外，称这封信并未代表欧盟成员国的共同立场，且未提到欧盟围绕乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁。

波罗的海各国和中欧国家担心，欧盟高官以及西欧国家可能准备放松对俄罗斯的制裁，换取后者在中东问题上的合作。

欧盟委员会发言人证实，容克与普京在G20峰会期间简短交谈后，容克确实给普京写了信，但称容克在信中并未作出任何新的承诺。

欧亚经济联盟除俄罗斯外，还包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。(完)