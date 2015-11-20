独家：容克致信普京 建议加强欧盟与欧亚经济联盟贸易关系

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透维尔纽斯11月20日（记者 Andrius Sytas） - 欧盟委员会主席容克本周致信俄罗斯总统普京，建议一旦乌克兰停火得以落实，就加强欧盟与俄罗斯主导的欧亚经济联盟之间的贸易往来。但克里姆林宫对这个提议不以为然。
容克这封信是在土耳其20国集团（G20）峰会后写的，路透看到了这封信。容克在信中强调，他非常重视推动欧盟与俄罗斯之间的良好关系，但称“让我遗憾的是，过去一年这种关系未能向前发展”。
容克表示，已要求欧盟委员会官员研究多个方案选项，旨在加强欧盟与欧亚经济联盟的关系。
但容克指出，关于在何种条件下才能推动双方关系发展，要由欧盟成员国决定，并应与执行有关乌克兰问题的明斯克协议同步。
克里姆林宫对此反应冷淡，周四表态称已收到信，但认为容克的提议不切实际。
普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：“尤其是在当前我们看到基辅根本不愿意遵守协议的情况下，将发展双方关系与执行明斯克协议挂钩，这种提议几乎没什么意义，或者说根本不可能。”
佩斯科夫称欧盟与欧亚经济联盟对话并不是什么新想法，但他也承认，对话对于发展贸易和经济关系至关重要。
立陶宛外长林科维西斯（Linas Linkevicius）表示，这封信令他感到意外，称这封信并未代表欧盟成员国的共同立场，且未提到欧盟围绕乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁。
波罗的海各国和中欧国家担心，欧盟高官以及西欧国家可能准备放松对俄罗斯的制裁，换取后者在中东问题上的合作。
欧盟委员会发言人证实，容克与普京在G20峰会期间简短交谈后，容克确实给普京写了信，但称容克在信中并未作出任何新的承诺。
欧亚经济联盟除俄罗斯外，还包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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