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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 18:00 BJT

《独家新闻》三星与欧盟反垄断机构洽商，了结滥用市场地位的指控--消息

欧盟执委会曾在12月指控三星，认为三星寻求禁制令阻止苹果 使用重要专利的行为，是滥用市场地位。

消息人士称，双方讨论是否会达成和解，目前仍言之尚早。若达成和解，则意味着欧盟不会裁定三星存在不当行为，也不会处以罚款。反之，若认定三星违反欧盟法律，三星可能会面临多达173亿美元的罚款。(完) (编译 王洋/许娜; 审校 沈以文/蔡美珍)

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