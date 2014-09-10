（修正）欧盟推迟对俄罗斯实施新制裁 并将在周四开会讨论

(为使公司名称前后一致，将内文最后一段“联合飞机公司(UAC)”，改为“联合航空制造公司(UAC)”)

路透布鲁塞尔/柏林9月10日 - 欧盟外交官表示，欧盟成员国的特使周三未能决定是否因俄罗斯武装干涉乌克兰内战而对其采取新制裁行动，将于周四开会进行讨论。

外交官称，德国力主实施制裁，而其它几个欧盟成员国要求暂不实行，因乌克兰停火仍在继续。

“部分国家要求再给一点时间，”新当选为欧盟外交政策高级代表的意大利外交部长莫盖里尼在布鲁塞尔对记者这样说道，不过她拒绝透露是哪些国家。“在这件事上，团结绝对是关键而且必不可少的，”她说。

欧盟外交官表示，意大利、奥地利和芬兰这些与俄罗斯关系密切的国家不愿实施新制裁。

德国总理梅克尔呼吁推进制裁的实施，并称如果乌克兰和平进程取得进展，那么还是能够在稍晚的时间推迟制裁的。

“我们倾向于现在宣布这些制裁措施，”梅克尔在德国议会表示。

然而欧盟外交官员指出，整体看法仍是在周五发表的欧盟官方公报中宣布实施制裁。

根据路透获得的草稿，欧盟日期标为9月6日的制裁名单显示，坦克生产商Uralvagonzavod、宇航企业Oboronprom以及政府控制的联合航空制造公司(UAC)等俄罗斯企业都将是新制裁措施的打击对象。(完)

(翻译 徐文焰/郑茵； 审校 张荻)

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