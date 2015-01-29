独家：欧盟对俄新制裁可能包含资本市场限制举措

图为在华沙拍摄的俄罗斯卢布现钞，背后电脑屏幕显示的是卢布兑美元汇率的走势图。 REUTERS/Kacper Pempel

路透布鲁塞尔1月28日 - 欧盟官员周三表示，欧盟对俄罗斯的新制裁可能将包括更多资本市场限制举措，使得俄罗斯企业更难为自己再融资，并可能影响俄罗斯主权债券。

此外，欧盟可能还将进一步限制俄罗斯获得欧盟油气产业方面的先进技术。

欧盟外长会议预计周四将要求欧盟执委会准备对俄罗斯实施新一轮制裁，但官员们表示，3月前欧盟领导人可能不会实施这些举措。

根据路透看到的声明草案，欧盟外长会议预计将延长针对数名乌克兰和俄罗斯人及企业的资产冻结和旅游禁令，直到2015年底。此外，还将在一周内把更多人和企业纳入这份制裁名单。

欧盟已经很难在制裁俄罗斯的问题上保持统一战线，在希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯当选总理后，该国周三显示出其可能成为实施更严厉举措的阻碍。

一位外交官表示，希腊对为周四会议准备的声明草案未予赞同，是否批准这一草案留待新外长Nikos Kotzias定夺。

希腊能源部长Panagiotis Lafazanis周三被引述称，希腊无意对俄罗斯实施制裁。德国副总理加布利尔也表示，欧盟不应急于对俄实施新制裁。

欧盟可支配的最有力工具就是加大经济制裁，经济制裁再加油价暴跌，已使俄罗斯经济受到打击。

“金融市场的措施最容易推出。过去曾提到主权债作为一个选项。从这里下手可能会很有效，因为这可能会削弱俄罗斯的经济成长潜力，”一名了解相关讨论的官员表示。

**缩短贷款期限**

另一名官员表示，针对俄罗斯的新制裁措施，可能涉及缩短西方机构和投资者向俄罗斯企业提供借款的最长期限。

这将使能源领域的重要业者更难以进行再融资。

这些官员表示，根据目前考虑的一项举措，西方机构和投资者可能将很难甚至不可能在一级市场购买俄罗斯发行的主权债。

两位官员都提到进一步限制俄罗斯获得油气行业先进技术的选项，这可能会令俄罗斯勘探北极的雄心面临更大困难。

将俄罗斯从国际银行间交易系统SWIFT中剔除这一选项未予考虑，因为这可能导致俄罗斯和其他国家创建一个替代系统，从而给这一总部设在比利时的全球清算公司带来伤害。

一位官员表示，欧盟领导人料将在2月12日的峰会上要求执委会准备针对俄罗斯的新举措，最终是否实施可能要到3月敲定。

俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich周三被引述称，西方对俄实施新制裁是不明智的。

“我们听到了有关制裁可能会延长和扩大的讯息。我们认为制裁是不明智的，对所有人都是有害的，”国际文传电讯社援引他的话报导。(完)

(编译 许娜/王颖；审校 张荻)

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