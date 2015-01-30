综述：欧盟延长对俄制裁并推迟对新举措作出决定 希腊表示支持

资料图片：明斯克机场悬挂的欧盟、乌克兰和俄罗斯国旗。 REUTERS/Vasily Fedosenko

路透布鲁塞尔/基辅1月29日 - 欧盟成员国外长周四决定延长现有对俄罗斯的制裁措施，暂不采取更严格的经济举措，不过这些决定赢得了希腊新上台的左派政府支持。之前希腊新政府的立场一直令人存疑。

欧盟外长同意将去年对俄实施的旅游禁令以及资产冻结举措延长至9月，这些措施本来即将到期。外长们还同意在2月9日再次开会时列出其他可能受制裁人员的名单。

不过，他们放弃了上次会议草案中曾出现的、关于拟定“进一步限制性措施”的措辞。欧盟外交政策主管表示，有关此类措施的决定将留给下月召开的欧盟领导人峰会。

德国表示，将根据具体形势作出决定，若乌克兰叛军势力有新的大规模进军行动，将招致更加严厉的制裁。

周四举行紧急会议之前，叛军已于上周发动进攻，破坏了已维持五个月的停火。反叛势力被怀疑在上周六炮击了重要港口城市Mariupol，导致30人丧生。自那以来，前线一直有猛烈交火，不过叛军对Mariupol的全面进攻有所放缓。

华盛顿方面表示，美国不打算马上发布新的制裁声明。在过去一年中，美国一直与欧盟采取协同制裁行动。

“当然，我们对(欧盟)此举表示欢迎；这是一个正面举措，”美国国务院发言人普萨基在例行记者会上表示。

“这进一步表明，过去几天至几周的行动绝对不可接受，而且会招致新的制裁，”她说。

普萨基指出，欧盟和美国制裁名单中的个人、公司或行业并不完全一样，并表示：“我们将继续考虑实施其他可能的新措施，不过...我认为目前还不好作出任何预期。”

在布鲁塞尔会谈的准备阶段，希腊形势成为关注焦点。该国新任总理齐普拉斯周一上台，并抱怨称欧盟威胁收紧对俄制裁措施之前，并未与希腊政府商量。

不过与会人士表示，希腊新任外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)在会议中很快就驱散了希腊将迳行反对任何制裁举措的臆测。

根据意大利外长，克奇亚斯在会议中宣布：“我不是俄罗斯的魁儡。”

他签署了一份措辞尖锐的声明。声明中表示，莫斯科必须为乌克兰东部的暴力冲突负责，并要求俄罗斯中止对分离主义份子的支持。

**呼吁推迟新制裁**

外交人士表示，希腊发出推迟对更严格制裁作出决定的呼吁，也得到其他国家的附和--意大利与奥地利同样赞成推迟，不过英国与波罗的海国家要求更为明确的承诺，迅速对俄国施加新制裁。

“我们并非逢制裁必反，”克奇亚斯后来表示，“我们也跟随主流，并不是捣蛋鬼。”

会谈之前，德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)对希腊立场暧昧不明感到失望，他说：“希腊政府的新立场，并不会让今天的讨论变得更加轻松，这一点众所皆知。”不过与克奇亚斯私下会晤后，德国官员表示史坦迈尔的顾虑稍减。(完)

(编译/审校 徐文焰/郑茵/陈宗琦)

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