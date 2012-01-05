独家：欧盟就禁运伊朗原油达成原则性共识

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透布鲁塞尔/德黑兰1月4日电---欧盟外交官周三称,欧洲政府周三就禁止进口伊朗石油达成原则性共识.
欧盟可能对伊朗石油实施禁运,以及美国总统奥巴马新年前夕将严厉的金融制裁措施签署立法,结成了打击伊朗核计划的西方阵营.
美国财政部一名官员称,华府支持欧洲禁运伊朗原油的提议,并相信可在不扰乱全球石油市场的情况下切断伊朗收油收入.
财政部称,美国财长盖特纳将於下周出访中国及日本,讨论美国制裁伊朗及全球经济状况.
欧盟此次禁运将迫使伊朗寻找其他石油买家.欧盟国家每天购买约45万桶伊朗石油,是仅次于中国的第二大伊朗原油出口对象.伊朗每日出口约260万桶石油.
油价受此提振上涨,布兰特原油盘中一度触及近114美元的高位,较周二收盘上涨近2美元.
多数交易商预计,伊朗仍可以找到买家,并且大多是在亚洲,但必须得提供大幅折扣,从而降低石油收入.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
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