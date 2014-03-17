欧盟对俄罗斯的制裁名单上有约20人--捷克外长

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透布鲁塞尔3月17日 - 捷克外交部长Lubomir Zaoralek周一表示，欧盟的制裁名单上有约20名俄罗斯人和克里米亚人，但欧盟领导人本周稍晚会晤时，名单上人员数量可能增加。
其他人表示，名单上有24-26个人，但数量可能减少，因为欧盟28国并不是都支持制裁名单上的所有人。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。