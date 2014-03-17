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时事要闻 | 2014年 3月 17日 星期一 18:18 BJT

欧盟对俄罗斯的制裁名单上有约20人--捷克外长

路透布鲁塞尔3月17日 - 捷克外交部长Lubomir Zaoralek周一表示，欧盟的制裁名单上有约20名俄罗斯人和克里米亚人，但欧盟领导人本周稍晚会晤时，名单上人员数量可能增加。

其他人表示，名单上有24-26个人，但数量可能减少，因为欧盟28国并不是都支持制裁名单上的所有人。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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