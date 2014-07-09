欧盟同意将乌克兰危机制裁名单增加11人--外交官

路透布鲁塞尔7月9日 - 一名欧盟外交官周三表示，欧盟同意把就乌克兰危机实施资产冻结和签证禁令的制裁名单增加11人，可能于周六生效。

“新增的制裁对象主要是乌克兰分离主义者，也可能有一两名俄罗斯人，”这位外交官在欧盟大使就此问题举行的会议结束后称。

制裁名单将在未来几天公布在欧盟官方媒体上。

迄今为止，欧盟只采取了有限的制裁措施，对61名俄罗斯人和乌克兰人实施资产冻结和签证禁令， 并对克里米亚半岛的两家能源企业实施制裁。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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