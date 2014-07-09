欧盟同意将乌克兰危机制裁名单增加11人--外交官

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透布鲁塞尔7月9日 - 一名欧盟外交官周三表示，欧盟同意把就乌克兰危机实施资产冻结和签证禁令的制裁名单增加11人，可能于周六生效。
“新增的制裁对象主要是乌克兰分离主义者，也可能有一两名俄罗斯人，”这位外交官在欧盟大使就此问题举行的会议结束后称。
制裁名单将在未来几天公布在欧盟官方媒体上。
迄今为止，欧盟只采取了有限的制裁措施，对61名俄罗斯人和乌克兰人实施资产冻结和签证禁令， 并对克里米亚半岛的两家能源企业实施制裁。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。