欧盟制裁不太可能针对俄罗斯商业领袖--奥地利外长

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透维也纳3月17日 - 奥地利外长Sebastian Kurz称，欧盟计划对俄罗斯和克里米亚官员实施的制裁不太可能包括大型俄罗斯能源企业的负责人。
Kurz周一接受ORF广播公司采访时表示，克里米亚周日的公投是无法接受的，将引发针对相关政治和军事官员的签证禁令和资产冻结。
他表示，各国外长仍在就制裁名单进行协商。
德国《图片报》周五报道称，Gazprom(GAZP.MM)负责人Alexei Miller和Rosneft(ROSN.MM)负责人Igor Sechin在制裁名单之列。
“这次预计不会进行制裁。我认为不分青红皂白地针对商业领袖是错误的。”Kurz说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。