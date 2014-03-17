欧盟制裁乌克兰和俄罗斯21名官员

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透布鲁塞尔3月17日 -立陶宛外交部长周一表示，欧盟成员国外交部长同意对乌克兰和俄罗斯的21名官员实施制裁，包括禁止入境和冻结资产等措施。
在持续大约三个小时的会议上，欧盟成员国的28名外交部长对制裁名单很快达成一致，这些官员因为在俄罗斯攫取克里米亚以及周日公投中扮演的角色受到制裁。
“(外交委员会)刚刚就制裁达成一致，包括对乌克兰和俄罗斯21名官员实施禁止入境和冻结资产，”立陶宛外长LinanLinkevicius在Twitter上写道。
他还表示，未来几天会公布更多措施，届时欧盟领导人将齐聚布鲁塞尔举行峰会。制裁名单预计会扩大至更多接近普京的高官。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。