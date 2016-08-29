分析：欧盟结束假期恢复工作 经济、难民和安全等老问题又摆在面前

路透布鲁塞尔8月29日 - 本周欧盟机构结束8月假期恢复工作。6月英国的退欧还让人有些眩晕，眼前还要面对与一年前几乎一模一样的“多重危机”。这其中包括难民问题、经济增长脆弱、充满敌意的俄罗斯，还有英国，局面比之前更加棘手。

欧盟执委会主席容克9月14日将在斯特拉斯堡对欧洲议会发表年度国情咨文，他无疑可能重复去年发出的警告：欧盟还有“最后一次机会”将自己从离心民族主义浪潮的冲击下拯救出来。

上周，欧盟剩余三巨头国家的领导人--德国总理默克尔、法国总统奥朗德和意大利总理伦齐，感觉他们有必要在欧盟的发源地--文托泰内岛，重申他们的誓言。1941年，墨索里尼的囚犯们在这岛上起草了欧洲统一的宣言--文托泰内宣言。

他们在意大利海军加里波底”号航母甲板上的碰面似乎是在强化，领导人在考虑困难重重的来年时，在围困之下团结保卫欧盟的想法。

欧盟领导人在准备9月16日在捷克首都伯拉第斯拉瓦举行的峰会--首次没有英国参加的峰会，希望勾勒出英国退出后欧盟的未来。

10月2日匈牙利的右翼总理维克托·欧尔班又将给欧盟一个耳光--该国将举行公投，以拒绝欧盟让成员国分摊难民指标的决定。而一年前欧盟执委会主席容克曾对这个方案大量投入，但却几乎没有实施起来。

**特朗普**

欧尔班希望能看到他誉为“勇者”的美国总统候选人特朗普，能在11月8日赢得总统选举。但欧尔班的欧盟同僚几乎没人像他这么热情。他们认为特朗普是特立独行的破坏分子。英国脱欧派领袖独立党(UKIP)领袖法拉奇力挺特朗普，让特朗普被视为不是欧盟的朋友。

若特朗普获胜，欧美就俄罗斯问题的盟友关系也可能生变。这一关系已在欧洲引发争辩。从法国到斯洛伐克，一些政府希望之前因乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁措施在年底到期时进行重新评估。特朗普还可能给英国退欧后的全球贸易带来更多的不确定性。

而在欧盟内部，三大国的领导人都将在选举中面临来自疑欧派的挑战。

首当其冲的是意大利总理伦齐，他目前正在试图说服该国民众，他有精力重建上周遭遇地震袭击的亚平宁山脉地区，不像2009年拉奎拉发生地震导致300多人死亡时，当时执政的总理贝卢斯科尼正身陷丑闻。

伦齐可能将在10月就宪法改革举行公投，他说为了打破让经济窒息的政治僵局，宪改公投就势在必行。目前民调支持率难分高下，意大利疑欧派政党--五星运动的矛头已指向伦齐。如果伦齐在公投中失利，预料他将辞职。

法国总统奥朗德则将在明年4月23日面临考验，届时举行的总统大选第一轮投票中，奥朗德可能会被极右翼民族阵线主席勒庞击败。

经过伊斯兰国在巴黎及尼斯的恐怖攻击事件，以及今年夏天有关海滩禁穿伊斯兰泳装的争议后，勒庞的人气已见上升，但民调专家很怀疑她能够在5月7日的第二轮投票中击败另一名主流政党的候选人，不论是奥朗德或是另有他人。

德国方面，大约一年后将举行国会选举，默克尔尚未证实她将寻求第四任总理任期。她连任总理之路的最大威胁，仍然是去年她同意接收100万移民至德国的决定。这个决定已经造成她所领导的保守党支持率下滑。

**强硬姿态**

这类对各国领导人国内政治前途造成威胁的因素，往往刺激他们大肆抨击欧盟--尽管只有英国真的搞到让多数选民彻底排斥欧盟。不过尽管从去年夏季以来欧盟的情势没有什么改变，乐观一派或许有理由可以期望欧盟国家更加团结一致。

虽然有关欧盟国家如何、甚至是否应该分摊接收逃至希腊及意大利的难民，但新的状况是，实际抵达的难民人数很少，至少在希腊是如此。

欧盟与巴尔干半岛的非欧盟国家达成协议，关闭从希腊往北的入欧路线，另外也与土耳其达成协议，让叙利亚难民一开始就无法抵达希腊。这些协议引发人权团体强烈抨击。但这些协议确实大幅减少了抵达欧洲的难民人数。

这是欧盟官员难以感到自傲的事。许多欧盟官员私下承认，欧盟一方面提出冠冕堂皇的人道理想，另一方面除了资助非洲国家，以阻止难民逃往意大利，还设计诸多限缩难民政策，形成令人尴尬的矛盾。

但再度观察默克尔、奥朗德以及伦齐在加里波底号航母上的会谈，与当前欧盟略为不同的形象随之浮现。

**欧盟军队**

这三位领导人都说道，欧盟在安全事务上态度更加强硬、立场更为一致。这样的讲话或许会让那些持怀疑论调的选民、以及对默克尔先前开放边境政策感到震惊的Orban和其他欧洲东部国家领导人等产生共鸣。这些选民对于欧洲在全球化的世界中难以兴盛感到不满。

欧盟执委会主席容克不再需要为了避免英国脱欧而感到松一口气，但他上周对英国媒体恐欧论的说法大表不满，当时他称封闭国界是“史上最糟糕的干预”。他同时再次呼吁成立欧洲部队，之前在英国握有否决权的情形下，这个议题对于卢森堡而言不过是个空想。

过去几天可以观察到的情况是，默克尔与包括Orban在内的政界领袖会面时，都呼应了这类对于成立共同军事架构的期望，暗示在回应英国退欧的议题上，欧盟正在整合的一个领域可能如今可以有所进展。

但在未来一年里，欧洲领导人还得面临一连串的存在分歧的议题，包括当英国决定展开退欧协商时，该是友善以对还是摆出高姿态？该如何改善经济合作方面的薄弱环节以支撑欧元？对俄罗斯的制裁该放宽到何种程度，以期改善双边关系？

要达成共识恐怕十分不易。默克尔站在加里波底号航母甲板上时，称安全、投资、青年发展机会，为英国退欧后统一且强大的欧洲展开新局的三大要务。不过她也提出警告，“危险犹存，包括内部分裂、自私自利等等。”(完)