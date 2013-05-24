欧盟贸易专员寻求与中国签投资协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔5月23日 - 欧盟委员会将寻求欧盟国家政府支持与中国就一项投资协议进行谈判，如果欧盟和中国能够克服日益严重的分歧，该协议或许能够为自由贸易协议铺路。

卡瑞德古特(Karel de Gucht) 周四称，他将要求欧盟27国的政府同意与中国进行谈判，削减彼此的市场壁垒，鼓励新的资本流动。

路透本周拿到的文件显示，如果中国和欧盟能够解决分歧，达成投资协议之后可能签署更进一步的自由贸易协议。

“从欧盟的角度讲，我们希望达成投资协议，希望这是第一步，如果取得成功，我们准备考虑进一步的选择。”一名欧盟官员匿名表示。

中国是欧盟第二大贸易伙伴，欧盟希望加强与中国的联系，帮助自己摆脱经济危机。但是欧盟对其眼中的中国国家资本主义有所担心，指责中国政府向国内行业提供廉价信贷排挤欧洲竞争对手。

卡瑞德古特也曾公开指责中国电信设备企业华为和中兴 在欧洲市场倾销，并威胁进行调查，或导致对两家企业生产的设备征收惩罚性关税。

欧盟表示，签署投资协议能为在欧洲的中国投资者提供保障，将把中国与欧盟各国之间的双边投资协定替换为中国与欧盟之间的协定。

“中国企业不会在市场准入上获得多少好处，但是你必须记得，现在中国在很多国家的投资都面临着很多问题。”该欧盟官员说道。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌

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