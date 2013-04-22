欧盟可望通过抵押贷款共同规定 以避免楼市泡沫

路透布鲁塞尔4月22日 - 欧盟官员周一料将最终敲定欧盟首部有关抵押贷款的共同规定，希望借此避免重蹈房地产泡沫引发债务危机的覆辙。

该立法将强制要求欧洲抵押贷款市场的贷款机构核查潜在客户的信用资质以及还款能力，实际上切断了自行核证贷款、或称“骗子”贷款。欧洲的抵押贷款市场规模达6.5万亿(兆)欧元(8.5万亿美元)。

新规还将导致银行和其他抵押机构信贷审核员收入与抵押贷款批准数量挂钩的做法违法。过去这种行为被认为助涨了不负责任的放贷行为。

若能达成协议，那么草案将需要在2015年中生效前，得到欧洲议会、以及欧盟成员国政府的批准。

在防止毫无节制放贷的同时，新规还提高了贷款机构收回拖欠还贷者房产的难度，从而加大了对消费者的保护力度。

共同规定的其他方面还包括鼓励抵押贷款商展开跨境竞争。比方说，新规要求抵押贷款商以标准化的方式向区内消费者提供某些信息。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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