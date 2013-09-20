欧盟与新加坡完成自由贸易协定

路透布鲁塞尔/新加坡9月20日 - 欧盟与新加坡周五将双方的自由贸易协定送交批准，内容堪称全球涵盖范围最广泛的自由贸易协定之一，欧盟将此视为与东南亚建立贸易协定的垫脚石。

欧盟希望这将开启与东南亚国家联盟(ASEAN，东盟)其他成员国建立协定的大门。

“长期而言，我们希望建立一项协定涵盖ASEAN所有6亿消费人口及ASEAN所有国家，这是第一个里程碑，”欧盟首席谈判代表Rupert Schlegelmilch在双方签署协定所在地新加坡表示。

新加坡人口只有500万人，但占欧盟与ASEAN所有贸易额的三分之一左右，占双方投资往来的六成以上，超过9,000家欧洲企业在新加坡设点。

2012年欧盟与新加坡的商品贸易额超过520亿欧元，2011年服务贸易额280亿欧元。双边投资达到1,900亿欧元。

新加坡是全球最大的炼油中心之一，在炼厂符合某些条件的前提下，这项自由贸易协定可能会促进新加坡对欧盟的石油产品出口，因为关税将会降低。

在新加坡运营的主要炼油商包括皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和艾克森美孚(XOM.N)。

协议签署后，也将使在新加坡有据点的欧资银行更易于拓展市场，潜在受益者包括渣打银行(STAN.L)和汇丰控股(HSBA.L)的零售业务，以及德意志银行(DBKGn.DE)和巴克莱银行(BARC.L)的批发银行业务。

这个协定比其他自由贸易协定更深远的方面在于，双方承诺放开政府采购，并就机动车、电子和绿色科技等领域的技术标准达成一致。

比如，按欧盟标准生产的汽车，将获准在新加坡出售。

五年后，欧盟将基本对来自新加坡的所有产品免除关税，而新加坡承诺将继续当前对进口自欧盟的产品实行零关税的政策。

关税降低后，可能使新加坡的医药和石化产品受益。

如果这项协定获得新加坡、以及欧盟28个成员国和欧洲议会的批准，将自2004年末或2015年初生效。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜; 审校 李婷仪)

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