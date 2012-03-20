欧盟拟将影子银行纳入监管视线

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透布鲁塞尔3月19日电---欧盟执委会正考虑扩大监管范围,把规模46万亿欧元(61万亿美元)的"影子"银行纳入其中.影子银行体系被指责帮助触发了金融危机,目前仍在扩张并基本处於监管空白地带.
执委会周一启动与业界的磋商,着眼于制定控制影子银行的准则.影子银行一词描述的是类似银行基本借贷模式、但往往游离于监管范围之外的行为.
这为欧盟监管改革开启了一个新的前沿.一些分析师认为,在解决约五年前冲击欧洲的金融危机的根源问题上,相关的监管改革一直进度迟缓.
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔表示,"我们不希望金融活动和实体绕开现有和未来可预见的监管规则,从而导致新的风险源头在金融行业内积聚."
"这就是为何我们需更好地理解影子银行的真正含义,以及权衡何种监管才是合适的."
对冲基金和私募股权公司通常被指为影子银行的范例.但影子银行一词同样可用於投资基金,甚至包括向银行出借公债的现金充裕的公司,银行在向欧洲央行(ECB)借款时转而把这些公债作为担保品使用.
影子银行也可指某些境外工具,例如银行在危机之前用来贡杆化的工具,以及从公司获取存款的货币市场基金等.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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