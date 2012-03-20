欧盟拟将影子银行纳入监管视线

路透布鲁塞尔3月19日电---欧盟执委会正考虑扩大监管范围,把规模46万亿欧元(61万亿美元)的"影子"银行纳入其中.影子银行体系被指责帮助触发了金融危机,目前仍在扩张并基本处於监管空白地带.

执委会周一启动与业界的磋商,着眼于制定控制影子银行的准则.影子银行一词描述的是类似银行基本借贷模式、但往往游离于监管范围之外的行为.

这为欧盟监管改革开启了一个新的前沿.一些分析师认为,在解决约五年前冲击欧洲的金融危机的根源问题上,相关的监管改革一直进度迟缓.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔表示,"我们不希望金融活动和实体绕开现有和未来可预见的监管规则,从而导致新的风险源头在金融行业内积聚."

"这就是为何我们需更好地理解影子银行的真正含义,以及权衡何种监管才是合适的."

对冲基金和私募股权公司通常被指为影子银行的范例.但影子银行一词同样可用於投资基金,甚至包括向银行出借公债的现金充裕的公司,银行在向欧洲央行(ECB)借款时转而把这些公债作为担保品使用.

影子银行也可指某些境外工具,例如银行在危机之前用来贡杆化的工具,以及从公司获取存款的货币市场基金等.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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