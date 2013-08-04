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中国财经 | 2013年 8月 5日 星期一 07:55 BJT

欧盟签署协议解决对华太阳能争端

路透布鲁塞尔8月2日 - 在得到了几乎所有成员国的支持后，欧盟官员周五签署了一份协议，解决与中国的太阳能面板争端。这是中国与欧盟间迄今为止最大的贸易争端。

协议将于8月6日升效。接受协议条款的中国企业将不必缴纳欧盟原计划征收的相关关税。

欧盟执委会自一份声明中称，协议几乎获得所有成员国一致支持，但拒绝说明可能投有弃权票的详细情况。

“我们不能详细说明，绝大多数成员国都投下赞成票。没有成员国反对，”执委会发言人表示。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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