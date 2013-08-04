欧盟签署协议解决对华太阳能争端

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透布鲁塞尔8月2日 - 在得到了几乎所有成员国的支持后，欧盟官员周五签署了一份协议，解决与中国的太阳能面板争端。这是中国与欧盟间迄今为止最大的贸易争端。
协议将于8月6日升效。接受协议条款的中国企业将不必缴纳欧盟原计划征收的相关关税。
欧盟执委会自一份声明中称，协议几乎获得所有成员国一致支持，但拒绝说明可能投有弃权票的详细情况。
“我们不能详细说明，绝大多数成员国都投下赞成票。没有成员国反对，”执委会发言人表示。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。