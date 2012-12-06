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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 14:23 BJT

欧盟反垄断机构对六家公司开出14.7亿欧元罚单 LG称将上诉

欧盟反垄断机构对六家公司开出总计14.7亿欧元罚款，理由是操纵阴极射线管价格。其中飞利浦罚金3.134亿欧元、LG电子为2.956亿欧元、松下为1.575亿欧元。韩国LG电子周四表示将针对欧盟执委会这一决定上诉。路透

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