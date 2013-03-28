小企业违约将对意大利和西班牙经济造成大影响

贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透米兰/马德里3月28日 - 意大利和西班牙的小公司陷入疲于偿债的困境，表明欧元区在本周塞浦路斯救援案尘埃落定后仍存在更大问题。
中小型企业违约现象正在增加，这令人忧虑，成为银行业和西班牙及意大利的心腹之患。
“可以肯定的是，如果这些公司的坏账增加，会看到家庭出现更多坏账，更多信用卡账单将无法偿付，”西班牙IESE商学院金融教授Javier Santoma称。
意大利和西班牙走出危机并避免全面救援要依赖自身银行体制，两国占欧元区经济总量为28%，而塞浦路斯仅占0.2%。银行体制疲弱便会惜贷，而不是借款来推动经济。
西班牙三大银行2012年获利平均下跌60%。而意大利最大的两家银行2012年拨备出140亿欧元用于弥补坏账。小银行也不得不增加拨备。
西班牙政府启用1,000亿欧元金援中的410亿欧元用作提振银行，因此面临中小企业的亏损，西班牙银行可受到更好的保护。
“今年或明年初，坏账可望触顶，因为这些统计数据总有一定的延迟效应，”评级机构惠誉分析师Erwin Van Lumich称。
12月西班牙每10笔贷款中就有一笔有三个月甚至更长的拖延，研究公司Axesor表示2月是自2008年以来最糟月份，超过1,000家公司申请破产保护，较上年同期猛增82%。
去年意大利每月约有1,000家公司破产，截至1月，不良贷款比为7.4%，为近13年以来最高。
受政府撙节举措拖累，意大利和西班牙今年经济料分别萎缩1.3%和1.5%。中小企业坏账将继续攀升，意味着消费者信用和抵押贷款更可能出现违约。
失业率也将随着小企业裁员而更为严重。现在西班牙和意大利失业率就已分别高达26%和11.7%，为1992年以来最糟。(完)
(编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。