小企业违约将对意大利和西班牙经济造成大影响

路透米兰/马德里3月28日 - 意大利和西班牙的小公司陷入疲于偿债的困境，表明欧元区在本周塞浦路斯救援案尘埃落定后仍存在更大问题。

中小型企业违约现象正在增加，这令人忧虑，成为银行业和西班牙及意大利的心腹之患。

“可以肯定的是，如果这些公司的坏账增加，会看到家庭出现更多坏账，更多信用卡账单将无法偿付，”西班牙IESE商学院金融教授Javier Santoma称。

意大利和西班牙走出危机并避免全面救援要依赖自身银行体制，两国占欧元区经济总量为28%，而塞浦路斯仅占0.2%。银行体制疲弱便会惜贷，而不是借款来推动经济。

西班牙三大银行2012年获利平均下跌60%。而意大利最大的两家银行2012年拨备出140亿欧元用于弥补坏账。小银行也不得不增加拨备。

西班牙政府启用1,000亿欧元金援中的410亿欧元用作提振银行，因此面临中小企业的亏损，西班牙银行可受到更好的保护。

“今年或明年初，坏账可望触顶，因为这些统计数据总有一定的延迟效应，”评级机构惠誉分析师Erwin Van Lumich称。

12月西班牙每10笔贷款中就有一笔有三个月甚至更长的拖延，研究公司Axesor表示2月是自2008年以来最糟月份，超过1,000家公司申请破产保护，较上年同期猛增82%。

去年意大利每月约有1,000家公司破产，截至1月，不良贷款比为7.4%，为近13年以来最高。

受政府撙节举措拖累，意大利和西班牙今年经济料分别萎缩1.3%和1.5%。中小企业坏账将继续攀升，意味着消费者信用和抵押贷款更可能出现违约。

失业率也将随着小企业裁员而更为严重。现在西班牙和意大利失业率就已分别高达26%和11.7%，为1992年以来最糟。(完)

(编译 石冠兰 审校 孙茉莉)

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