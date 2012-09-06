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国际财经 | 2012年 9月 6日 星期四 08:22 BJT

欧盟对自中国进口的太阳能面板展开反倾销调查

路透布鲁塞尔9月5日电---欧盟执委会周三表示,已对中国光伏(太阳能)生产商涉嫌倾销一事展开调查.此举可能在欧盟和中国间引发贸易战.

此次调查源於一个欧洲太阳能企业组织的申诉,该组织以德国SolarWorld 为首.

该组织成员国来自德国、意大利、西班牙等欧盟国家.其表示,中国同业在欧洲市场以低於市场价值的价格销售产品.

中国太阳能企业已警告此举会引发贸易战,并呼吁中国政府予以回击.中国太阳能厂商包括英利绿色能源、尚德电力、天合光能以及Canadian Solar(完)

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