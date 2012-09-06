欧盟对自中国进口的太阳能面板展开反倾销调查

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透布鲁塞尔9月5日电---欧盟执委会周三表示,已对中国光伏(太阳能)生产商涉嫌倾销一事展开调查.此举可能在欧盟和中国间引发贸易战.
此次调查源於一个欧洲太阳能企业组织的申诉,该组织以德国SolarWorld 为首.
该组织成员国来自德国、意大利、西班牙等欧盟国家.其表示,中国同业在欧洲市场以低於市场价值的价格销售产品.
中国太阳能企业已警告此举会引发贸易战,并呼吁中国政府予以回击.中国太阳能厂商包括英利绿色能源、尚德电力、天合光能以及Canadian Solar(完)
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。
路透巴塞罗那2月27日 - 诺基亚刚刚重新出发的手机事业周日上演“回到未来”，推出彩色版经典3310语音/文字简讯电话，2000年时该型号是全球最受欢迎手机。