欧元区批准向西班牙银行业提供至多1,000亿欧元援助

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透布鲁塞尔7月20日电---欧元区财长周五批准向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,230亿美元)贷款以重组其银行业的条件,但援助的具体数字要等到9月才能确定.
欧元区财长在电话会议上签署了具体的谅解备忘录,西班牙将这份备忘录解读为援助条件.援助款将在2013年底之前完成全部发放.
但西班牙在确定具体需要多少资金之前,必须看到对该国银行业的深度审计结果.
"应西班牙当局的要求,与会部长今日一致同意向其提供金融援助,用於该国金融机构的重组,"欧元集团在声明中表示.
"具体援助金额将以自下而上的评估办法,通过计算每家银行所需资本来最终确定,这项工作现已经开始,预计可在9月完成."
欧元集团声明称,要获得这笔贷款,西班牙必须对银行业及其资产进行重组,改善治理与监管.
但与此同时,西班牙政府还必须遵守政府减赤目标和结构性改革的承诺,并按照欧盟单独制定的步骤令经济恢复平衡.这将会是非常困难的,尤其是该国势力强大的自治区无力也不愿降低支出以削减债务.
"这些方面的进展情况将会定期受到详细审查,同时金融业也将受到限制."各国财长补充说.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)强调,西班牙到2014年应以可持续的方式将预算赤字相当於国内生产总值(GDP)的比率降至3%以下,并推行欧盟执委会要求的结构性改革.
根据纾困计划,14家银行业集团将为资本重组需求而接受测试.这些家银行占据西班牙银行业系统总规模的90%左右.
马德里当局预计第一期300亿欧元资金将会立即发放,提供给那些急需资金的受国家援助银行.
本次援助所需资金将由欧元区临时救助机制--欧洲金融稳定机构(EFSF)提供.该机构成立於2010年,启动资金规模为4,400亿欧元.目前不算援助西班牙的资金,该基金还有约2,500亿欧元剩余资金.
EFSF向西班牙的贷款平均年限为12.5年,最长不超过15年,利率介於3-4%之间.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。