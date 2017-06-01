独家：欧盟机构警告称西班牙第六大银行有关闭风险--消息人士

路透布鲁塞尔5月31日 - 一位欧盟官员对路透表示，某欧洲最高银行监管机构已对欧盟官员发出警告，称如果西班牙宝培拉银行(Banco Popular)POP.MC无法找到买家，那么这家银行可能需要被逐渐关闭。

该官员称，欧洲单一处理委员会(SRB)主管Elke Koenig在近期发出了“事前警告”。SRB是欧盟下属的负责关闭破产银行的机构。

Koenig领导的SRB最初拒绝对宝培拉银行置评，但在路透相关新闻发出后，SRB称其从未发出过这样的警告。

此类警告将会加剧围绕这家西班牙第六大银行的种种担忧。不过，目前没有意见认为宝培拉银行将不可避免地面临被关闭的命运。

宝培拉银行无法以足够快的速度卖出370亿欧元的地产坏账，在西班牙经济部长德金多斯表示不会对该行实施国家援助后，该银行正寻求买家购买其资产。该行称，可以把提交有约束力报价的截止时间6月10日推迟。

如果宝培拉银行没有其他出路并关门大吉，可能成为欧洲采用新规让债券持有者承担损失的首个案例，进而可能导致其他西班牙银行业者的融资成本变得更加高昂，拖累这个欧元区的大国。

欧洲央行未予置评，而宝培拉银行的发言人表示该行正在研究几个方案，包括合并、增加资本和出售资产。

另一位人士表示，但SRB担心这些方法可能难以实施，而监管宝培拉银行的欧洲央行也在密切关注事情的发展。

欧元区一名官员表示，各国财长没有讨论过清算宝培拉银行。该银行可以出售新股，尽管对于这只近年来已经下跌到早期价值零头的股票，股东们将不愿意注入更多资金。

外界认为，西班牙最大银行--桑坦德银行(SAN.MC)和国有银行Bankia(BKIA.MC)最有可能出手拯救宝培拉银行。西班牙的一些银行人士表示，此事尚无定论。(完)