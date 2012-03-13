欧元区财长质询西班牙预算赤字

* 成员国财长聚焦西班牙2013年赤字,而非2012年

* 欧元区纾困基金规模有待讨论,预计3月底作出结论

路透布鲁塞尔3月12日电---欧元区财长周一就预算赤字问题质询西班牙,强调西班牙必须在2013年令预算赤字重新回到目标上来.该国今年赤字势将超出更为严格的欧盟新规.

欧元区最初的问题债务国希腊在上周末对民间债权人所持债务进行置换,代之以到期年限更长的新债,而面值还不到原先的一半,由此卸下了逾1,000亿欧元的债务负担.

此次债务置换为欧元区财长最终批准直至2014年向希腊政府提供1,300亿欧元援助资金铺平了道路.此前他们在周五作出结论,认为希腊已经符合他们提出的所有条件.该国经济由於一再实施紧缩举措,已经陷入萎缩.

但在希腊财政问题变得不再那麽紧迫之际,西班牙又带来了新的挑战.西班牙新政府宣布前任政府远未能实现2011年预算赤字目标,随後补充说今年该国亦达不到欧盟同意的赤字目标.

不过,在布鲁塞尔开会的欧元区财长关注的是该国2013年的赤字规模,希望能确保其与全年经济产出之比低於欧盟规定的3%上限,而争议较大的2012年赤字并非讨论重点.

"我们期望西班牙将会实现2013年的预算目标,他们也希望实现目标,"欧元集团主席贾克对记者表示.

西班牙应在今年把赤字相当於国内生产总值(GDP)的比重降至4.4%,但该国表示,由於其正步入衰退,今年只会把该比例降至5.8%.该国在本月还宣布,其2011年赤字与GDP之比8.5%,远高於6.0%的目标.

马德里表示,仍将在明年把赤字与GDP之比降至3%的欧盟上限以下,以遵守最後期限;不过同时也表示,应考虑到起点较高和经济增长放缓的问题.

"西班牙面对的形势是,有两个因素发生了变化.首先:去年的实际赤字与GDP之比较目标高出2.5个百分点;其次,经济增长环境发生了重大变化."西班牙经济部长Luis de Guindos说.

"西班牙在财务规定方面的承诺是绝对的."

欧盟执委会预期,西班牙经济在2011年增长0.7%後,今年将收缩1%,较上次预估的增长0.7%大幅下修.

希腊在周末与民间债权人达成债务互换协议後,该国的危机至少短期内获得缓解.根据换债计划,民间债权人手中的债券将换为期限较长,而名义价值减少一大半的新债券,由此帮助希腊减少逾1,000亿欧元的债务负担.

不过欧元区更希望西班牙降低赤字,从而向金融市场展示该国在恢复正常的公共财务状况上是认真的.西班牙经济规模远高於希腊,而且到目前为止避免了必须请求希腊式国际救助的命运.

让赤字回到目标水准,也会缓解有关欧元区更多国家可能被迫请求欧元区紧急融资的忧虑.

德国财政部长朔伊布勒对西班牙到目前为止的努力表示赞扬.

朔伊布勒表示,"西班牙已取得重大进展.金融市场也这样认为,但当然我们仍处在艰难的道路上,而过去几周和几个月的经验和发展态势表明,我们走在正确的道路上,我们都决心继续成功地走下去."

欧元区各国财长将讨论是否允许其临时性救助基金欧洲金融稳定机构(EFSF)和永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)从7月开始并行一年,两者合计最大救助能力约为7,500亿欧元.

但欧元集团主席贾克表示,在月底的另一场会议上才可能对此作出决定.(完)

--编译 郑茵/徐文焰/王翔琼;审校 张涛/王丽鑫

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