欧盟希望西班牙在2014年实现赤字目标--消息

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透布鲁塞尔7月9日电---三名欧盟外交人士周一表示,欧盟各国财长将再给西班牙一年时间,允许其在2014年实现相当於GDP 3%的赤字目标,周二的财长会议将作出此决定.
"西班牙的预算整固目标将进行调整,再给其一年宽限时间,"一位外交人士称.
"这并非单方面的行动.西班牙需要进行必要的减支,以实现此目标,这将在周二欧盟财长会议上讨论.我预计将再获得一年的宽限时间."
另两名外交人士称,西班牙若采取额外的节支措施,或将得到更多的达标宽限时间.
根据欧盟预算规定,西班牙本应在2013年底前将预算赤字与GDP之比降至3%.但房地产泡沫破灭後的严重衰退,已使得该目标难以实现.(完)
--编译 丁琦;审校 白云/龚芳
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