欧盟免除西班牙和葡萄牙预算罚款 设定新的达标截止期限

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透布鲁塞尔8月9日 - 欧盟周二称，欧盟成员国同意免除西班牙和葡萄牙的预算罚款，并同意为这两国设置新的控制超额赤字的最后期限。
欧盟执委会7月提议对西班牙和葡萄牙网开一面，不因其预算赤字超标而课以罚款，而外界已广泛预期欧盟最终会遵循这一提议。这两个国家去年违反了欧盟的赤字不超过国内生产总值3%的规定。
欧洲理事会在声明中称，西班牙将获得两年宽限期，即截至2018年将赤字控制到3%以下。葡萄牙获一年宽限期，即到2016年将赤字降到2.5%。
欧洲理事会称，西班牙和葡萄牙政府必须在10月15日之前采取“有效行动”并提交一项财政报告。
西班牙在10月中旬之前采取新措施或许有困难，因西班牙正苦于组建新政府，之前12月和6月的两次全国大选都无果而终。
暑假之后，欧盟执委会将决定是否在明年冻结为西班牙和葡萄牙提供的部分资金。(完)
(编译 王琛；审校 王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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