一旦西班牙寻求纾困 欧债危机焦点可能转移至意大利

路透伦敦9月27日电---一旦西班牙决定提出援助要求,并获得欧洲央行为西班牙公债护盘,意大利公债就有再度成为欧债危机焦点的危险.

如果西班牙要求局部纾困,大概就会启动欧洲央行的买债计划,降低西班牙的举债成本,推升投资人对风险资产的整体买兴,意大利公债也不例外.

但意大利也可能再度成为市场疑虑的焦点,被视为欧元区下个脆弱环节.

"压力蔓延至意大利的风险升高,"法国农业信贷银行固定收益策略全球主管David Keeble称.

欧债危机仍未化解,若投资人企图抛售评等较低债券,可能都会聚焦于意大利市场,意大利公债市场流动性高,但届时将没有欧洲央行支援.

"你不能作空西班牙公债,因为另一边是欧洲央行无限量干预,因此就变成意大利遭抛盘狙击,"Keeble称.

如果意大利公债收益率上升压力增高,因而再度打击对意大利财政状况及自行融资的信心,将危及欧元区.意大利是欧元区第三大经济体,堪称大到无法援救.

分析师指出,等到西班牙要求援助之後,交易商或许会考虑卖出意大利公债,买进西班牙公债,理由是西班牙将最先受惠于欧洲央行计划.这种操作可能会集中在短债,配合欧洲央行的规划.

这种操作所导致的意大利公债收益率升势,将加重意大利政府寻求金援的压力.

瑞士信贷欧洲利率策略主管Helen Haworth指出,欧洲决策阶层应该设法确保意大利能够避免寻求纾困.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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