欧洲烈酒厂商业绩遭遇中国反腐冲击

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透伦敦10月17日（记者 Martinne Geller） - 欧洲酒商帝亚吉欧（Diageo）(DGE.L)和人头马君度（Remy Cointreau）(RCOP.PA)周四称，中国掀起的反腐运动冲击上一季度烈酒销售。
与之相比，啤酒制造商SABMillerSAB.L称，过去三个月在华啤酒销售大幅增加10%；净销售额上升6%，而上一个季度的增幅为2%。
“我们认为，在艰难的市场环境下，这是不错的业绩。”Numis Securities分析师Wyn Ellis指出。
Stifel Nicolaus分析师Mark Swartzberg也表示，SABMiller比帝亚吉欧处理得好。
帝亚吉欧截至9月30日的会计年度第一季销售额上升3.1%，逊于分析师预计的增长4%。之前一个季度销售增加5%。
人头马君度40%的营运获利来自中国市场的白兰地销售。该公司称，春节期间销售不及预期导致经销商削减库存。
人头马君度称，在截至9月30日的会计年度第二季，营收下滑5.3%，而上一季度营收降幅为2.3%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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