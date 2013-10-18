欧洲烈酒厂商业绩遭遇中国反腐冲击

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月17日（记者 Martinne Geller） - 欧洲酒商帝亚吉欧（Diageo） 和人头马君度（Remy Cointreau） 周四称，中国掀起的反腐运动冲击上一季度烈酒销售。

与之相比，啤酒制造商SABMiller 称，过去三个月在华啤酒销售大幅增加10%；净销售额上升6%，而上一个季度的增幅为2%。

“我们认为，在艰难的市场环境下，这是不错的业绩。”Numis Securities分析师Wyn Ellis指出。

Stifel Nicolaus分析师Mark Swartzberg也表示，SABMiller比帝亚吉欧处理得好。

帝亚吉欧截至9月30日的会计年度第一季销售额上升3.1%，逊于分析师预计的增长4%。之前一个季度销售增加5%。

人头马君度40%的营运获利来自中国市场的白兰地销售。该公司称，春节期间销售不及预期导致经销商削减库存。

人头马君度称，在截至9月30日的会计年度第二季，营收下滑5.3%，而上一季度营收降幅为2.3%。(完)