欧洲陷入僵局 谁为银行破产买单悬而未决

资料图片：在塞浦路斯首都尼科西亚街头，一名男子在塞浦路斯银行自动取款机旁喝啤酒。 REUTERS/Yannis Behrakis

* 欧盟谈判结束，未就关闭银行法规达成协议

* 新法规可能导致大储户和债券持有人遭受损失

* 德国财长朔伊布勒反对法规的弹性

* 法国财长和欧盟执委称达成协议指日可待

路透卢森堡6月22日 - 欧洲周六未能就如何分摊银行倒闭的损失达成协议，德国拒绝了法国的提案，后者提出弱化在未来危机中保护纳税人的新法规。

近20个小时的谈判一直持续到深夜，但仍未能建立起全欧盟范围的体制，即在银行破产时首先由股东和债券持有人承担损失，随后是超过10万欧元(13.2万美元)的储户。

在欧盟领导人峰会即将到来之际，各国财长将于周三的会议上重新尝试打破僵局，并解决欧洲银行业危机带来的最棘手问题--如何关闭破产银行，同时不对纳税人造成恐慌或负担。

“我认为我们再过几天就能达成一致，”欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)表示，“我们现在离达成政治协议并不遥远。”

在2008年和2011年期间，欧盟花在拯救银行业上的资金相当于其经济产出的三分之一。这种使用纳税人资金的方法仍然难以遏制危机，而且在爱尔兰这个案例中，几乎导致整个国家破产。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将周六未能达成一个最终结果归咎于问题的复杂性和利益冲突。一位要求匿名的欧盟官员用混乱一词来形容这场会议。

最核心的分歧是有关在强制让债权人或大储户承担损失的时候，各国有多少行动的余地。这个分歧主要存在于德法两国之间。

这种作法在3月塞浦路斯救助行动中首次实施，但如果它成为欧盟常规作法，就标志着原来由纳税人为救援计划付账的欧元区危机管理方式出现了很大变化。

英国、瑞典和法国担心强迫储户承担损失会导致银行挤兑或动摇信心，并希望各国在决定是否采取此类大胆措施的时候有高度的自由。

西班牙经济部长德金多斯强调该问题的敏感性。“最重要的是对自救层级以及保护小储户达成了一致，”他称。

不过德国希望有严格标准。该国财长朔伊布勒称，欧盟成员国的新规则不应有别，因这可能使部分银行处于不利的竞争地位。

“法国和德国明显意见相左。这是会谈破裂的原因，”一欧盟外交官员称。

法国财政部长莫斯可维西试图淡化分歧，称下周可能达成协议。

**危险**

尽管对达成一致没有规定最后期限，但迟迟不决可能损害外界对欧洲政治层面修复金融系统、促进银行放贷，以及帮助欧洲走出经济停滞的信心。

有关欧洲关闭银行规则的协议，也是德国签字同意欧元区救援基金救助受困银行的一个条件。这对援助爱尔兰可能很重要。

“欧元区国家试图推出解决方案，对我们其他国家是很危险的，”瑞典财政部长柏格(Anders Borg)对记者称。

确保问题银行有序关闭的体制为欧元区开启重要的先河，该地区正在推进银行联盟计划，以监管、控制和支持银行业者，来重建对欧元的信心。

该计划的目的，是组建解决欧元区倒闭银行的统一战线，而不是让各国独自应对。

从更广泛的欧盟层面来说，也需要所谓解决方案规则，以使欧元区能够推出自己的体制，决定救援基金如何帮助银行。

其规则将更加严格，例如使大储户承担损失的规则，尤其针对寻求基金救援的银行。

欧元区财长周四晚同意通过欧洲稳定机制(ESM)基金为银行拨备600亿欧元。

规则若获得同意，将在2015年起生效，承担损失条款最晚在2018年生效。(完)

(编译 朱晓军/梁睿雪/王丽鑫；审校 徐文焰)

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