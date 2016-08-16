欧盟料将加强钢铁贸易防御 应对进口飙升局面

路透伦敦8月15日 - 据业内领袖称，随着全球钢铁贸易战加剧，而且进口钢铁产品持续涌入区域内部，欧盟执委会料将进一步强化钢铁贸易防御措施，可能最早10月出炉。

过去一年，欧盟执委会已经加强了贸易防御，对于从中国进口的螺纹钢、冷轧碳钢和冷轧不锈钢等产品征收18.4%-25.3%的反倾销税。

尽管如此，据欧盟数据显示，截至今年5月的一年碳钢进口仍增长21%，其中，中国占到总进口的27%；同期不锈钢进口亦增长17%。

“欧盟执委会知道他们必须采取行动，因为全球其他进口地区都在采取防御，”奥地利奥钢联集团 (VOES.VI)执行长Wolfgang Eder在一次记者电话会议上表示。

Wolfgang Eder还是国际钢铁协会的主席，他预计今年秋季将出台更多“高效且实际的”措施，称欧洲20-30%的关税或将在一定程度上支持钢铁行业。

欧盟执委会的发言人拒绝对将来的贸易保护措施置评。

中国一直在力争减少其估计为3亿吨的过剩产能，而钢铁价格的上涨又鼓励中国企业增加产量供出口。中国钢铁产量在全球16亿吨的总产量中占到一半。

但中国政府否认中国企业低价倾销，称全球钢铁产能过剩问题是2008年金融危机后钢铁需求大幅下降造成的。

但其他国家则不同意这一看法。美国已对中国的部分钢材征收了高达450%的关税。

虽然业内人士称他们并不提倡美国式的保护主义，但欧盟重新作出的保护钢企的决定令人鼓舞。

“现在正与中国进行着一场全面的钢铁大战，”一名知悉欧盟钢铁行业计划的欧盟官员说道。

关键点或许将在10月，届时欧盟或许会将实施关税的时间框架从九个月缩减至七个月，并削弱或取消严重限制关税水平的“从低征税规则”(lesser duty rule)。

“欧盟成员国之间的认识有了些转变，这是我们欢迎的，但我们可能会呼吁他们采取更多措施来有效且有力地保护该行业，”欧洲钢铁协会Eurofer的一位发言人说。

欧盟将在11月就针对进口自中国的钢板和热轧钢卷实施初步反倾销关税做出裁决。

行业代表预计届时将会做出正面的裁决，并称除了欧盟为保护钢铁商而重新采取的行动，英国在6月公投退出欧盟也应该会使欧盟摆脱束缚。

英国是少数反对实施关税的欧盟成员国之一，因其担心这会引发中国政府的报复。

“在(英国)公投后，我们认为欧盟从政治上偏向本地钢铁商的可能性很大，”Berenberg分析师Alessandro Abate说。

欧盟已对从外部进口的钢铁产品实施了37项反倾销和反补贴措施，其中15项涉及到中国。(完)