欧股在交投震荡后小幅收涨 受助于油股上升

路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。

泛欧STOXX 600指数收涨0.2%，资源股权值较重的英股富时100指数.FTSE跑赢其他国家主要股指，收高0.5%。

汽车股是跌幅最大的板块，挫跌0.6%，Schaeffler (SHA_p.DE), PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)和大众汽车(VOWG_p.DE)跌幅居前。

数据显示，主要美国汽车制造商3月销售低于市场预期。与此同时，投资者对柴油车前景的担忧，令欧洲汽车股承压。

银行股跌0.4%，西班牙Banco Popular (POP.MC)延续上日跌势，两日来跌幅超过11%，此前该行表示内部审计显示该行需要调整账目，且该行执行长将离职。

不过，油股是表现最好的板块之一，上升约1%，在上日下跌后反弹，因预期美国原油和成品油库存将减少，带动油价升至近一个月高位。基本资源类股攀升1.5%。

德股DAX指数.GDAXI收涨0.21%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.3%。(完)