欧股从上日触及的20个月高位回落 苹果供应商股价下跌

路透伦敦5月3日 - 欧洲股市从上日触及的20个月高位微幅下跌，因周三部份公司公布的业绩不如人意，投资者锁定利润。

欧洲STOXX 600指数微幅收低0.04%，日内大部份时间下跌。

多家苹果供应商股价下降，此前苹果(AAPL.O)公布iPhone销量意外下滑。

戴乐格半导体 (DLGS.DE)下跌2.5%。该股在4月累计下挫14%，因担心苹果将自行出产部份苹果产品的零部件。

同业AMS(AMS.S)和意法半导体(STM)(STM.MI)分别下挫1.2%和1.8%。

戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)下滑，因美国4月汽车销量令人失望。

医疗保健上涨，支撑德股DAX指数.GDAXI收高0.16%，触及纪录新高。

丹麦制药商诺和诺德(NOVOb.CO)是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。

至于令人失望的欧股业绩，芬兰的Nokian Tyres (NRE1V.HE)下跌5.7%，此前公司公布运营利润不及预期。

Centamin (CEY.L)挫跌近6%，此前公布首季税前获利下跌28%。该股拖累欧洲矿业指数下跌2.5%，至四个月低位。

英股富时100指数.FTSE收跌0.21%。法股CAC-40指数.FCHI收低0.06%。(完)