欧股触及三周高位后基本收平盘 Weir Group和Telenor领涨

路透伦敦7月17日 - 欧洲股市周一在清淡交投中回吐早盘涨幅，因区内大型企业和美国公司将在未来几周公布业绩。

泛欧STOXX 600指数基本收平盘，此前触及三周高位，绩优股指数由升转跌，下滑0.3%。

上周，欧洲股市录得逾两个月来最佳表现，因主要央行官员的讲话较为鹰派导致股市下滑后，投资者迅速买入。

美国公司第二季业绩期上周五开锣，花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)等几家企业公布了季报。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期欧洲公司第二季盈利同比增长9%，美国企业季度盈利同比增长8%。

英国工程公司Weir Group 是升幅最大的STOXX指数成份股，跳涨超过8%，此前公司上调其油气分支的预估，因北美原油生产活动强劲。

挪威电信公司Telenor (TEL.OL)跳涨超过8%，此前公司公布的营运业绩好于预期，并上调2017年盈利率预估。

基本资源股升幅居前，上涨1.3%，英美资源(AAL.L)、嘉能可GLEN.L>和安托法加斯塔矿业(ANTO.L)领涨，此前期铜触及四个半月高位，因中国GDP数据强劲。

英股100富时指数.FTSE收高0.35%，德股DAX指数.GDAXI收低0.35%，法股CAC-40指数.FCHI下跌0.1%。（完）