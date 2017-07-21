欧股收低 因欧元上涨重压出口企业股

路透伦敦7月20日 - 欧洲股市周四收低，因欧元在欧洲央行政策会议后跳涨，重压出口企业股价，个别企业业绩令人失望，驱动股价大幅变动。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，逆转稍早的涨势，盘中交投震荡，因欧元急升，拖累欧元区出口商股价下挫。

欧元上涨且欧债收益率上扬，此前欧洲央行宣布维持其超宽松政策不变，总裁德拉吉称，决策者在秋季将讨论可能调整其购债计划。

欧洲基本资源类股是跌幅最大的板块，急跌1.9%，而以出口为主的航空航天和国防设备公司，以及汽车股都承压。

随着欧洲公司第二季业绩期展开，欧元上涨，令投资者担忧，德银策略师警告，欧元汇率每上升10%，会导致STOXX 600指数成份股企业盈利下降5%。

欧元兑美元年内上涨近11%。

欧洲银行股下滑0.4%，由北欧最大银行Nordea(NDA.ST)领跌，该股下滑5.2%。

北欧市值最高的银行Nordea公布第二季营业利润不及分析师预期。

汉莎航空(LHAG.DE)下挫8.6%，领跌旅游和休闲类股，英国廉价航空公司easyJet(EZJ.L)跌近6%，此前公司对夏季机票定价前景发表谨慎言论。

英股富时100指数.FTSE收涨0.77%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.04%，法股CAC-40指数.FCHI下滑0.32%。(完)