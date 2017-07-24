欧股收低 因汽车业调查和航空业降价战忧虑打压汽车股和航空股

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路透伦敦7月24日 - 欧股周一下滑，汽车股触及年内低位，此前反垄断监管机构开始对部分车企展开一项调查，对航空公司价格战的忧虑，拖累航空股下挫。
泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，因权重的金融股上涨扶助部分抵销其他板块下跌。欧元区绩优股STOXX 50指数收平盘。
数码安全公司Gemalto (GTO.AS)暴跌19.7%，公司周五自10月以来第四次发出盈警，称其SIM卡和美国支付业务持续疲弱。
汽车股下跌，此前欧盟反垄断监管机构针对汽车公司共谋行为发起一项调查，大众汽车VOWGp_.DE，Peugeot (PEUP.PA)，戴姆勒 (DAIGn.DE)，雷诺汽车(RENA.PA)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)跌幅介乎1.3%-2.8%。
汽车类指数跌至七个月低位，是日内表现最差的板块，收低1.4%。
廉价航空公司Ryanair (RYA.I)下跌1.1%，此前公司警告，夏季票价将要大幅下降，尽管公司第一季盈利大增55%。
Wizz Air (WIZZ.L)和EasyJet (EZJ.L)分别下挫1.3%和2.8%，汉莎航空(LHAG.DE)攀升0.5%。
瑞士第三大私人银行瑞士宝盛(BAER.S)涨4.5%，此前公布上半年录得金融危机以来最大规模的资金流入，受助于该行雇用更多私人银行家。
英股富时100指数.FTSE收低1.01%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.2% 德股DAX指数.GDAXI收跌0.25%。(完)
编译 利棣儿；审校 母红