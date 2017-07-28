欧股下滑 受阿斯利康大跌拖累

路透米兰7月27日 - 欧洲股市周四下滑，制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)因一项药物试验失败急跌，主导了欧洲市场的交易，盖过多家公司发布良好业绩带来的提振。

阿斯利康暴跌15.7%，至近五个月最低水准，此前公司备受关注的肺癌药物晚期试验失败，摩根士丹利称这是阿斯利康遭遇的“一次重大挫折”。

欧元区医疗保健股下跌1.2%，至逾四个月低位。瑞士制药商罗氏(ROG.S)、啤酒商百威英博(ABI.BR)和洋酒公司帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)业绩良好，股价分别上涨1.2%，5.5%和6.4%，但不足够拉动大盘上涨。

泛欧STOXX 600指数下滑0.1%，欧元区绩优股STOXX 50指数下跌0.2%，而德股DAX指数收跌0.8%，因巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)和德银(DBKGn.DE)业绩不及预期，德银跌6.5%。

瑞士股指触及盘中高位，此前瑞郎兑欧元下跌至2015年1月取消瑞郎汇率上限以来的最低。

“市场基本上持平，因今天公司业绩有好有坏，”AFS Group分析师Jauke de Jong说。

雀巢(NESN.S)业绩令人失望，股价跌0.9%。

英股富时100指数.FTSE收低0.12%，法股CAC-40指数.FCHI收跌0.06%。(完)