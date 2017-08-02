欧股受景气循环股拖累下跌，银行业绩不及预期

路透伦敦8月2日 - 欧股周三下跌，因景气循环股遭抛售，矿业和银行股领跌，但半导体制造商股价上涨。

泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，欧元区绩优股STOXX 50指数跌0.6%。

英股富时100指数.FTSE下滑0.2%。法股CAC指数跌0.39%。德股DAX指数下滑0.57%。

法国兴业银行和德国商业银行业绩令人失望，拖累欧元区银行股走低。

法国兴业挫跌4%，尽管盈利高于分析师的平均预估。

欧元区银行指数跌1.1%。不过，法国外贸银行(Natixis)(CNAT.PA)上涨0.4%，因季度盈利上升。

渣打银行(STAN.L)跌超过6%，因该行不派息，令投资者感到失望。

矿业股是表现最糟的板块，下滑1.8%，因金属价格疲弱和矿商业绩令市场失望。

力拓(RIO.L)挫跌2.8%，带来最大的拖累，此前公司公布上半年获利不及预期。公司宣布中期派息及额外回购10亿美元股票。

随着日内交易的展开，科技股由升转跌，但苹果(AAPL.O)供应商戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)(DLGS.DE)和AMS (AMS.S)守住涨势，分别上升3%和4%，此前苹果在隔夜交易时段触及纪录高位，受对iPhone未来需求的乐观情绪提振。(完)